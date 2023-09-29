Низка землетрусів в Італії збурила вулканічне поле: вчені б'ють на сполох

Протягом останніх тижнів регіон біля італійського Неаполя сколихнули сотні підземних поштовхів, а 27 вересня стався найбільший за 40 років землетрус у цій місцевості.

Про це пише Reuters.

Як зазначає видання, це надто стривожило італійських вулканологів, бо поштовх магнітудою 4,2 бала збурив вулканічне поле, відоме як Кампі Флегрей, або Флегрейські поля.

Експерти не вбачають безпосередньої загрози катастрофічного виверження, але колишній керівник обсерваторії Везувію в Національному інституті геофізики та вулканології (INGV) Джузеппе де Натале закликав до термінової перевірки будівель у районі Кампі Флегрей, який наразі є частиною Неаполя.

"Може знадобитися масова евакуація в районі неподалік від Неаполя, що розташоване на так званому супервулкані, який за останні тижні постраждав від сотень невеликих землетрусів. Наразі я вважаю, що більш безпосередній ризик — сейсмічний. Але ясно, що потрібно також враховувати можливість виверження", — попереджає він.

І хоча після підземних поштовхів 27 вересня не було жодних ознак структурних пошкоджень, але після повторної сейсмічної активності спостерігалося підвищення рівня землі на 1,5 см на місяць.

Місцева влада поки що розглядає рекомендації вченого, адже наразі у районі Кампі Флегрей мешкає понад 80 тисяч осіб і навіть тимчасова евакуація спричинить забагато складнощів. Проте вчений стверджує, що цей вулкан набагато більший за Везувій і якщо він вибухне, то може згубити мільйони людей, як це було під час виверження відомого Везувію 79 році н. е.

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