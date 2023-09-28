Як часто можна робити манікюр без шкоди для нігтів

Скільки разів підряд можна робити манікюр, як часто можна робити з гель лаком

Для кожної жінки важливо, щоб її руки були доглянуті, а для цього робити манікюр.

Багатьох жінок цікавить, як часто його можна робити, щоб не пошкодити нігтьову пластину і щоб мати завжди акуратний вигляд. Відповідь залежить від виду манікюру - чи це звичайний гігієнічний манікюр, чи покриття гель-лаком, який сохне під ультрафіолетом.

Як часто можна робити гігієнічний манікюр

Як часто робити звичайний манікюр залежить від багатьох факторів, від здоров'я нігтів, від виду роботи, яку виконує їх власниця, звідси від можливих механічних пошкоджень. Якщо доводиться мити посуд без рукавичок, а ще гірше, користуватися різноманітними хімічними реактивами, працювати з землею тощо, без регулярного манікюру руки виглядатимуть жахливо.

Домашній манікюр можна робити раз на тиждень, для цього потрібно мати спеціальні манікюрні ножиці, пилочки різної жорсткості, масло для кутикул тощо.

На професійний манікюр треба ходити раз в 10-14 днів. У такому випадку нігті виглядатимуть доглянутими. Взагалі частота манікюру залежить від організму та способу життя. Якщо жінка чи чоловік, яким також потрібно доглядати за нігтями працюють з людьми, постійно на публіці, їм потрібно робити манікюр раз у 9-14 днів. Людям з уповільненим ростом нігтів та кутикули, які люблять натуральні кольори можуть робити манікюр з інтервалом до місяця.

Як часто можна робити манікюр гель-лаком

Покриття шилаком є хорошим варіантом, для гарного вигляду нігтів, адже він не втрачає краси ні за яких обставин довгий час. Але як часто можна покривати нігті гель лаком, чим він шкідливий для нігтьової пластини?

З одного боку, гель лак на відміну від звичайних лаків, не містить шкідливих хімічних речовин, таких як толуол і формальдегід. та захищає нігті розшарування.

З іншого боку, гель лак пересушує нігті, внаслідок чого вони можуть тріскатися. Крім того, тривале носіння лаків заважає нігтю дихати. Внаслідок цього ніготь не отримує достатню кількість кисню і втрачає власний захисний шар. Саме тому, після зняття покриття гель- лаком, нігті часто мають тьмяний вигляд та жовтуватий відтінок

Щоб цього не було нігтям потрібно давати відпочинок, робити перерву від лаку, шилаку, нарощених нігтів.

Як часто та правильно робити перерви між манікюром

Крім того, що нігті під лаком не дихають, як стверджують дерматологи, нігті найбільше страждають навіть на від самого покриття лаком, а від його зняття. Тому фахівці рекомендують після 3-4 процедур нанесення гель-лаку дати їм відпочити декілька тижнів - покривати їх лікувальним базовим покриттям, відмовитись від будь-якого лаку, якщо нігті слабкі та сухі. Відновити нігті допоможуть спеціальні маски з натуральними оліями, наприклад чайного дерева. Вони зволожать нігті, нададуть здорового вигляду та натурального рожевого відтінку.

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