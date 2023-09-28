Как часто можно делать маникюр без ущерба для ногтей

Сколько раз подряд можно делать маникюр, как часто можно делать с гель лаком

Для каждой женщины важно, чтобы ее руки были ухожены, а для этого делать маникюр.

Многих женщин интересует, как часто его можно делать, чтобы не повредить ногтевую пластину и всегда выглядеть аккуратно. Ответ зависит от вида маникюра – будь то обычный гигиенический маникюр, или покрытие гель-лаком, который сохнет под ультрафиолетом.

Как часто можно делать гигиенический маникюр

Как часто делать обычный маникюр зависит от многих факторов, от здоровья ногтей, от работы, которую выполняет их обладательница, отсюда от возможных механических повреждений. Если мыть посуду без перчаток, а еще хуже, пользоваться разнообразными химическими реактивами, работать с землей и т.д., без регулярного маникюра руки будут выглядеть ужасно.

Домашний маникюр можно делать раз в неделю, для этого нужно иметь специальные маникюрные ножницы, пилочки разной жесткости, масло для кутикул и т.д.

На профессиональный маникюр нужно ходить раз в 10–14 дней. В таком случае ногти будут выглядеть ухоженными. Вообще, частота маникюра зависит от организма и образа жизни. Если женщина или мужчина, которым тоже нужно ухаживать за ногтями работают с людьми, постоянно на публике, им нужно делать маникюр раз в 9-14 дней. Людям с замедленным ростом ногтей и кутикулы, которые любят натуральные цвета, могут делать маникюр с интервалом до месяца.

Как часто можно делать маникюр гель-лаком

Покрытие шилаком является хорошим вариантом для хорошего вида ногтей, ведь он не теряет красоты ни при каких обстоятельствах долгое время. Но как часто можно покрывать ногти гель лаком, чем он вреден для ногтевой пластины?

С одной стороны, гель лак в отличие от обычных лаков не содержит вредных химических веществ, таких как толуол и формальдегид. и защищает ногти расслоения.

С другой стороны, гель лак пересушивает ногти, в результате чего они могут трескаться. Кроме того, длительное ношение лаков мешает ногтям дышать. В результате ноготь не получает достаточное количество кислорода и теряет собственный защитный слой. Именно поэтому, после снятия покрытия гель-лаком, ногти часто имеют тусклый вид и желтоватый оттенок.

Чтобы этого не было ногтям нужно давать отдых, делать перерыв от лака, шилака, наращенных ногтей.

Как часто и правильно делать перерывы между маникюром

Кроме того, что ногти под лаком не дышат, как утверждают дерматологи, ногти больше всего страдают даже не от самого покрытия лаком, а от его снятия. Поэтому специалисты рекомендуют после 3-4 процедур нанесения гель-лака дать им отдохнуть несколько недель – покрывать их лечебным базовым покрытием, отказаться от любого лака, если ногти слабы и сухи. Восстановить ногти помогут специальные маски с натуральными маслами, например чайное дерево. Они увлажнят ногти, придадут здоровый вид и натуральный розовый оттенок.

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