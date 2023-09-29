Как стать боевым медиком: где учат и что для этого нужно

В частности, стать боевым медиком можно, пройдя четырехнедельную учебную программу в 205 центре тактической медицины ВСУ.
Украина постоянно испытывает на фронте нехватку боевых медиков. Чтобы стать боевым медиком, не обязательно иметь медицинское образование, но нужно пройти соответствующую профессиональную подготовку.
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Как стать боевым медиком
Боевыми медиками могут быть мужчины и женщины с медицинским образованием и без него. Достаточно пройти соответствующую профессиональную подготовку.
Если вы окончили медицинский колледж, можете обратиться в лечебное учреждение и получить там рекомендательное письмо. После этого следует обратиться в ТЦК и СП, чтобы получить направление на прохождение базовой военной подготовки в одном из учебных центров ВСУ.
Если вы хотите стать боевым медиком, когда поступили в армию, вас направят в 205-ый Учебный центр тактической медицины ВСУ в Десне на Черниговщине. Центр был создан в 2017 году на базе 169-го Учебного центра Сухопутных войск и обучает оказывать медицинскую помощь раненым и больным военным по принципам и стандартам НАТО. С 2017 по 2022 год учебный центр выпустил 649 боевых медиков. До полномасштабного вторжения учебная программа длилась 2,5 месяца, а после ее сократили до 4 недель.
Работать в должности боевого медика можно до 45 лет. После этого можно продлить службу в медпункте части или госпитале.
Что входит в обязанности боевого медика
Заметим, что на сегодняшний день в Украине до сих пор не прописаны должностные обязанности и принадлежность к определенной организационной структуре боевых медиков. Поэтому фактически боевые медики по уставу подчиняются командиру их взвода и дальше по вертикали к определенному роду войск. Из-за неопределенности со статусом боевые медики пока не подпадают под Женевскую конвенцию о медицинском персонале.
В целом должность боевого медика предполагает работу в зонах боевых действий. Медики оказывают неотложную помощь раненым бойцам прямо на месте или в стабилизационных пунктах, работающих вблизи линии фронта. Боевые медики производят сортировку раненых бойцов и организуют их эвакуацию.
В обязанности боевого медика также входит инструктаж бойцов о том, как действовать при обстреле или непосредственно бою, как эвакуировать пострадавшего, остановить критическое кровотечение, наложить повязку и т.д.
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