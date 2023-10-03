Как попасть в 3-ю штурмовую бригаду: как пройти КМБ

Службу в 3-й ОШБр можно проходить как по контракту, так и по мобилизации. Все бойцы бригады получают зарплату.

3-я штурмовая бригада проводит набор добровольцев в свои ряды, в том числе и с возможностью перевода действующих военнослужащих из других частей. Попробовать себя в роли штурмовика бригады можно в пределах тестовой недели.

Как попасть в 3ю ОШБр, пройти КМБ, список документов и требований – узнайте на ТСН.ua.

3-я отдельная штурмовая бригада была сформирована на основе подразделения специальных операций ВСУ. А это подразделение было сформировано на основе созданного в первые дни полномасштабного вторжения РФ добровольческого отряда терробороны "Азов". Скелетом подразделения были ветераны ОЗСН "Азов" Нацгвардии Украины и представители Азовского движения.

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Службу в 3-й ОШБр можно проходить по контракту, если бойцу от 18 до 45, и в отдельных случаях – по мобилизации, если возраст – от 45 до 58 лет. А если у человека есть официально подтвержденный боевой опыт после 24 февраля 2022 года, то он может попасть на службу без прохождения учебного центра ВСУ.

Как попасть в 3-ю штурмовую бригаду

Чтобы попасть в ряды 3-й отдельной штурмовой бригады, нужно:

подать заявку на сайте бригады, заполнив анкету (там указываются ФИО, дата рождения, место жительства, номер телефона, никнейм в Телеграме и информация о том, является ли человек военным/военной на данный момент);

прибыть в рекрутинговый центр в Киеве, Днепре или Львове. Там нужно пройти собеседование и тест на физическую подготовку.

С собой нужно иметь следующие документы:

паспорт; идентификационный код; военный билет или приписное (при наличии); документы об образовании (диплом/аттестат).

получить рекомендательное письмо от бригады или предоставить данные для призыва в районный ТЦК и СП;

пройти военно-врачебную комиссию;

ждать отправления в учебный центр (две-три недели). Для жителей областей бригада предоставляет жилье на время прохождения комиссий и проводит параллельно обучение;

приехать в учебный центр и пройти обучение (ориентировочно – на 30 дней);

после окончания учебы отправиться в свое подразделение.

Боец 3-й отдельной штурмовой бригады / Фото: Телеграм-канал 3-й ОШБр

Контакты рекрутинговых центров 3-й штурмовой:

Киев – просп. Победы, 83/2. Работает ежедневно с 10:00 до 17:00. Номер телефона – (068) 430 80 02.

Днепр – ул. Жуковского, 43а. Работает ежедневно с 10:00 до 17:00. Номер телефона – (099) 633 73 33.

Львов – ул. Староеврейская, 7а. Работает ежедневно с 10:00 до 17:00. Номер телефона – (097) 284 84 31.

3-я штурмовая – как пройти КМБ

В ректрутинговом центре 3-й ОШБр действует пробная неделя штурмовика. За это время можно опробовать себя и свои возможности.

"Мы прокачаем тебя за эту неделю, и ты узнаешь, на что способен. А еще получишь возможность познакомиться с нашим движением и почувствовать атмосферу боевого братства. Если осознаешь, что это не твое – уйти можно в любой момент, не дожидаясь завершения недели", – говорится на сайте бригады.

Для прохождения собеседования и курса молодого бойца следует прибыть в рекрутинговый центр. Для действующих военных предусмотрены исключения и организовать собеседование могут онлайн.

Пакет документов

Для первого собеседования нужно заполнить анкету и принести:

паспорт;

идентификационный код;

военный билет или приписное (при наличии);

документы об образовании (диплом/аттестат).

Требования к физической подготовке

Базовый физический тест:

1,5 км бег; 25х4 отжиманий от земли; 4 мин. в планке, разделенные на два раза; 50 скручиваний на пресс; 50 приседаний; 1 мин. прыжки на месте.

Участники пробной недели в 3-й ОШБр / Скриншот

Кто не подходит для службы в 3-й ОШБр

курсанты;

военные, совершившие самовольное оставление воинской части;

лица с открытыми уголовными производствами по статьям: 109-114, 152-156, 185-186, 307, 309, 402, 403, 407, 408, 429, 430 (даже в случае погашения судимости);

лица с инвалидностью, ВИЧ/СПИДом или гепатитом, венерическими заболеваниями;

лица с открытыми уголовными производствами или судебными делами.

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