Для чого РФ використовує 25-ту армію: пояснення оглядача

Росіяни намагаються наступати на Лимано-Куп'янському напрямку. Там ворог застосовує 25-ту армію для "м'ясних штурмів".

Про це сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вона (25-та армія – ред) не так давно сформована і є елементом рефлексії російських окупантів на втрати, яких зазнали росіяни в зоні бойових дій", – зауважив Коваленко.

Армія не укомплектована

Як зауважує оглядач, ЗСУ ведуть оборонні дії. Саме на Лимано-Куп'янський напрямок окупанти кинули 25-ту армію РФ, але вона наразі не укомплектована. За попередніми підрахунками, кількість особового складу – 30 тисяч осіб, а це 37 БТГ.

"Для комплектації такої кількості потрібно 400 одиниць танків та 1200 одиниць бронетехніки, але цієї техніки немає у них на озброєнні. У них є тільки піхотна компонентна. Тобто 25-ту армію РФ загарбники будуть використовувати для м'ясних штурмів. Але вони не мають наступального потенціалу по широкому фронту. Російські офіцери називають цю армію потішною", – підкреслив Коваленко.

Раніше ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман зазначив, що окупаційна армія РФ намагається атакувати позиції ЗСУ біля Кліщіївки і Андріївки для того, щоб вибити армію України із панівних висот.

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