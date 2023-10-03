Для чего РФ использует 25-ю армию: объяснение обозревателя

В настоящее время подразделение не укомплектовано.

Россияне пытаются наступать на Лимано-Купянском направлении. Там враг применяет 25-ю армию для "мясных штурмов".

Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Она (25-я армия – ред) не так давно сформирована и является элементом рефлексии российских оккупантов на потери, понесенные россиянами в зоне боевых действий", – отметил Коваленко.

Армия не укомплектована

Как отмечает обозреватель, ВСУ ведут оборонительные действия. Именно на Лимано-Купянское направление оккупанты бросили 25-ю армию РФ, но она пока не укомплектована. По предварительным подсчетам, количество личного состава – 30 тысяч человек, а это 37 БТГ.

"Для комплектации такого количества нужно 400 единиц танков и 1200 единиц бронетехники, но этой техники нет у них на вооружении. У них есть только пехотная компонентная. То есть 25-ю армию РФ захватчики будут использовать для мясных штурмов. Но они не имеют наступательного потенциала по широкому фронту. Российские офицеры называют эту армию забавной", – подчеркнул Коваленко.

Ранее ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман отметил, что оккупационная армия РФ пытается атаковать позиции ВСУ возле Клещиевки и Андреевки для того, чтобы выбить армию Украины с господствующих высот.

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