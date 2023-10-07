Влада Грузії поспішно "закручує гайки" у країні, побоюючись Майдану

Голова правлячої партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що закон "Про збори і маніфестації", який опозиція назвала проросійським, набуде чинності без підпису президентки Саломе Зурабішвілі.

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Про це Кобахідзе заявив під час інтервʼю телеканалу Imedi.

Він заявив, що закон "про намети" набуде чинності негайно, не чекаючи, поки його підпише президентка.

"Парламент ухвалив цей закон не на підставі статей 45 і 46 Конституції Грузії, а на підставі статті 36. Відповідно, закон без підпису президента набуде чинності негайно", – сказав він.

Зазначимо, що у статті 36 немає жодного положення про те, що парламент може ухвалювати закони самостійно без підпису президента країни.

У адміністрації президентки Саломе Зурабішвілі заявили, що подібні дії є "легковажними та цинічними", а також "неповагою до суспільства".

"Як заявила президентка Грузії 22 червня 2022 року, вона скористається правом вето щодо всіх тих законів, які суперечать демократичному будівництву країни і духу рекомендацій Євросоюзу. Відповідно, президентка накладе вето на закон "Про збори і маніфестації", який обмежує свободу зібрань і висловлення думок", – йдеться у заяві пресслужби Зурабішвілі.

У поправках до закону "Про збори і маніфестації" влада хоче заборонити під час мітингів встановлювати як намети, так і сцени для виступів. Заборону можна буде впровадити на підставі того, що це заважає роботі державних органів влади та правоохоронців, або "становлять загрозу" для учасників збору.

Ініціатори пояснили поспіх у прийнятті закону тим, що вони хочуть нібито "гарантувати безпеку" держустановам та громадянам, оскільки певна група осіб готує в країні дестабілізацію та заворушення за "українським сценарієм", кінцевою метою яких є зміна влади насильницьким шляхом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба державної безпеки Грузі звинуватила Україну у "підготовці до перевороту" в країні, за сценарієм Майдану.

Пізніше речник українського МЗС Олег Ніколенко заявив, що влада Грузії намагається "демонізувати" Україну, щоб вирішити свої внутрішньополітичні питання.

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