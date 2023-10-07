США высылают двух российских дипломатов

Это сделано в ответ на злонамеренное выдворение РФ двух дипломатов посольства США в Москве.

Государственный департамент Соединенных Штатов объявил о выдворении из страны двух российских дипломатов, работающих в российском посольстве.

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Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США, передает Укринформ.

"В ответ на злонамеренное выдворение Российской Федерацией двух дипломатов посольства США в Москве, Госдепартамент ответил взаимностью, объявив персонами нон грата двух сотрудников посольства России, работающих в Соединенных Штатах", — указывается в заявлении.

В сообщении указывается, что Вашингтон не намерен мириться с произволом российского режима, преследующего американских дипломатов.

Таким образом, внешнеполитическое ведомство США "направляет четкий месседж о том, что неприемлемые действия против персонала посольства в Москве будут иметь последствия".

Отметим, что в сентябре МИД РФ объявил персонами нон-грата двух американских дипломатов, работавших в Москве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чехии разоблачили российского агента, распространявшего кремлевскую пропаганду.

Кроме того, мы ранее информировали, что российская разведка хочет создать в Польше агентурную сетку против власти.

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