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На Херсонщині у руках літнього чоловіка розірвався снаряд

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На Херсонщині у руках літнього чоловіка розірвався снаряд

Фото: УНІАН

Чоловікові відірвало кінцівку, лікарі борються за його життя.

У неділю, 19 лютого, в Херсонській області 60-річний місцевий мешканець отримав тяжкі поранення, намагаючись самотужки розібрати нерозірваний боєприпас. Інцидент стався в селі Нововоскресенське, що в Бериславському районі.  

Про це інформує пресслужба Херсонської ОВА. 

"Він (снаряд, - ТСН.uа) здетонував та вибухнув у руках місцевого жителя. Постраждалому відірвало праву верхню кінцівку, також він отримав множинні осколкові поранення живота та стегон", - йдеться в повідомленні. 

Пораненого госпіталізували в важкому стані. Наразі лікарі борються за його життя. 

Натрапивши на вибухівку, мешканців Херсонської області закликають в жодному разі не чіпати її, не намагатися розібрати й не підходити близько. Адже це дуже небезпечно. 

Раніше ми повідомляли, що українські медики вилучили з тіла військового бойову частину снаряду. Його помітили хірурги при огляді й терміново відправили бійця на операційний стіл. 

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Дата публікації
Перегляди
1012
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