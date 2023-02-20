На Херсонщині у руках літнього чоловіка розірвався снаряд

Чоловікові відірвало кінцівку, лікарі борються за його життя.

У неділю, 19 лютого, в Херсонській області 60-річний місцевий мешканець отримав тяжкі поранення, намагаючись самотужки розібрати нерозірваний боєприпас. Інцидент стався в селі Нововоскресенське, що в Бериславському районі.

Про це інформує пресслужба Херсонської ОВА.

"Він (снаряд, - ТСН.uа) здетонував та вибухнув у руках місцевого жителя. Постраждалому відірвало праву верхню кінцівку, також він отримав множинні осколкові поранення живота та стегон", - йдеться в повідомленні.

Пораненого госпіталізували в важкому стані. Наразі лікарі борються за його життя.

Натрапивши на вибухівку, мешканців Херсонської області закликають в жодному разі не чіпати її, не намагатися розібрати й не підходити близько. Адже це дуже небезпечно.

Раніше ми повідомляли, що українські медики вилучили з тіла військового бойову частину снаряду. Його помітили хірурги при огляді й терміново відправили бійця на операційний стіл.

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