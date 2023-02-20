Молодик 20 лютого 2023 року в Рибах: три сильні ритуали та обряди

На цей лист ви можете записати ваші мрії. З точки зору езотерики, молодик 20 лютого 2023 відкриває потужний енергетичний портал, який ви можете використовувати для здійснення ритуалів та обрядів.

Таким чином молодик — це ідеальний період для ритуалів та обрядів.

Водночас слід бути обережними, адже саме в цей день енергія Місяця мінімальна, люди обтяжені і вразливі. У цій ситуації організм перекодує в режим економії внутрішніх структур, тому потрібно допомогти йому ритуалами і обрядами.

Ритуал для виконання бажань

Наберіть у склянку чистої питної води і при повному місяці підійдіть до вікна. Дивлячись на місяць, нашепчіть воді своє найпотаємніше бажання (фінансовий успіх, любов і так далі). Потім залиште склянку на підвіконні до ранку і після пробудження відразу випийте всю воду до дна.

Ритуал для грошей

Для цього ритуалу потрібно зібрати всі засоби в будинку, капнути на них трохи олії кориці, покласти під подушку. Вранці треба тричі перерахувати гроші.

Обряд на багатство

Поставте на стіл звичайне біле блюдце без малюнків. Також вам знадобиться сім монет жовтого кольору, насіння пшениці та хустинка. Акуратно викладіть гроші на дно блюдця, посипте їх пшеницею і зверху покладіть хустку. Не забувайте поливати зерна. Як тільки зерна почнуть проростати, і ваше багатство почне рости. У вашому будинку з'явиться особлива – грошова – атмосфера, яка сприятиме збільшенню грошового потоку.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди здійснюються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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