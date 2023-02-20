Астрологічний прогноз на 20 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: розпочинати нові справи небажано – день сприятливий для підбиття підсумків та складання планів на майбутнє.

Символ дня: свічка.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: поєднання червоного та чорного.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, діамант.

За яку частину тіла відповідає: лицьова частина голови, мозок.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть тривати довго, але невиліковними не є – за належного догляду вони минуть без наслідків та ускладнень. Не можна призначати цей час хірургічні операції, від відвідування стоматолога теж краще відмовитися.

Харчування дня: не можна включати до раціону гарячу та гостру їжу.

Стрижка дня: від стрижки цього дня необхідно відмовитись.

Дачні роботи дня: садити і сіяти рослини небажано — найімовірніше, вони не приймуться.

Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани та обереги, знімати – бажано за допомогою фахівців – пороблення та прокляття.

Сни дня: про поганий сон, що наснився цієї ночі, не можна нікому розповідати, інакше він може справдитися.

Табу дня: не можна замишляти погане проти інших людей – негатив може повернутися до свого "автора".

Афоризм дня: "Люди мало міркують; вони читають недбало, судять поспішно і сприймають думки, як приймають монету, тому що вона розхожа" (Вольтер).

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