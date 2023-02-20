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Астрологический прогноз на 20 февраля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
271
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 20 февраля

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: приступать к новым делам нежелательно – день благоприятен для подведения итогов и составления планов на будущее. 

Символ дня: свеча. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: сочетание красного и черного. 

Счастливые камни дня: горный хрусталь, бриллиант. 

За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы, мозг. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, но неизлечимыми не являются – при должном уходе они пройдут без последствий и осложнений. Нельзя назначать на это время хирургические операции, от посещения стоматолога тоже лучше отказаться. 

Питание дня: нельзя включать в рацион горячую и острую пищу. 

Стрижка дня: от стрижки в этот день необходимо отказаться. 

Дачные работы дня: сажать и сеять растения нежелательно – скорее всего, они не примутся. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы и обереги, снимать – желательно при помощи специалистов – порчу и проклятия. 

Сны дня: о плохом сне, приснившемся нынешней ночью, нельзя никому рассказывать, в противном случае он может сбыться. 

Табу дня: нельзя замышлять плохое против других людей – негатив может вернуться к своему "автору". 

Афоризм дня: "Люди мало размышляют; они читают небрежно, судят поспешно и принимают мнения, как принимают монету, потому что она расхожая" (Вольтер). 

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Дата публикации
Просмотры
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