20 февраля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 20 февраля, в православном календаре день памяти преподобного Луки Элландского. Монах и византийский святой, который в 945 г. основал монастырь Осиос-Лукас. Известный пророк и целитель.

Родился в греческом городке Кастории в 896 году. При рождении получил имя Стефан. Родители его были переселенцами, бежавшими от арабов с острова Эгина. Были они бедными земледельцами, поэтому мальчик с детства много работал на поле. Еще маленьким любил тихо сидеть в одиночестве, не ел яиц и мяса.

После смерти отца в юношеском возрасте начал молиться и изучать богомыслие. Когда ему было 14 лет, в городок вошли монахи. Тогда у парня появилось желание постричься. Ушел он тайно от мамы с ними, а затем поступил в один из афинских монастырей. Потом вернулся домой, но через четыре месяца снова ушел. На этот раз в область под названием Ионица. Там жил в одиночестве, истощал тело трудом.

В 946 поселился в Стирисе, построил там келью и небольшой храм. Приходили к нему люди за благословением и помощью. Впоследствии образовалось общество, в которое входило трое монахов: Феодосий, Панкратий и Григорий. В конце жизни Лука начал строить большой храм, но до окончания строительства не дожил.

Приметы 20 февраля

Народные приметы 20 февраля / Фото: Pexels

дождь в этот день означает, что в феврале больше не будет морозов;

плывут синие облака до потепления, а серые – до мороза;

красный закат — лето будет прохладным.

Что завтра нельзя делать

20 февраля не подходит для венчания или свадьбы. Также наши предки считали, что в этот день лучше не крестить девочку, потому что она в будущем будет бесплодной. Не стоит носить одежду зеленого цвета, потому что можно навлечь проблемы со здоровьем.

Что можно делать завтра

20 февраля наши предки съедали зубчик чеснока, чтобы получить здоровье. А еще готовили пирожки и другую выпечку на кефире.

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