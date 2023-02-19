20 лютого — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 20 лютого, в православному календарі день пам’яті преподобного Луки Елландського. Монах та візантійський святий, який 945 року заснував монастир Осіос-Лукас. Відомий пророк та цілитель.

Народився в грецькому містечку Касторії 896 року. При народжені отримав ім'я Стефан. Батьки його були переселенцями, які втікли від арабів з острова Егіна. Були вони бідними хліборобами, а тому хлопчик з дитинства багато працював на полі. Ще малим полюбляв тихо сидіти на самоті, не їв яєць та м'яса.

Після смерті батька у юнацькому віці почав молитися і вивчати богомисліє. Коли йому було 14 років, до містечка зайшли ченці. Тоді у хлопця з'явилося бажання постригтися. Пішов він таємно від мами з ними, а потім вступив до одного з афінських монастирів. Потім повернувся додому, але через чотири місяці знову пішов. На цей раз в область під назвою Іоніца. Там жив на самоті, виснажував тіло працею.

946 року оселився в Стірісе, побудував там келію та невеликий храм. Приходили до нього люди по благословення та допомогу. Згодом утворилася громада, до якої входило троє ченців: Феодосій, Панкратій та Григорій. Наприкінці життя почав Лука будувати великий храм, але до закінчення будівництва не дожив.

Прикмети 20 лютого

Народні прикмети 20 лютого / Фото: Pexels

дощ цього дня означає, що в лютому більше не буде морозів;

пливуть сині хмари до потепління, а сірі — до морозу;

червоний захід сонця — літо буде прохолодним.

Що завтра не можна робити

20 лютого не підходить для вінчання чи весілля. Також наші предки вважали, що цього дня краще не хрестити дівчинку, бо вона в майбутньому буде безплідною. Не варто носити одяг зеленого кольору, тому що можна накликати проблеми зі здоров'ям.

Що можна робити завтра

20 лютого наші предки з'їдали зубчик часнику, щоб отримати здоров'я. А ще готували пиріжки та іншу випічку на кефірі.

Читайте також: