Китай перетне "червону лінію" у разі надання зброї для РФ – постпред США в ООН

У неділю, 19 лютого, постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Китай перетне "червону лінію", якщо наважиться надати зброю для РФ.

Про це вона наголосила в інтерв'ю для CNN.

Томас-Грінфілд привітала заяву Китаю про бажання миру. Але водночас вона наголосила, що "думки та зусилля з боку Китаю та інших держав щодо надання смертоносної підтримки росіянам" є неприйнятними

"Це була б червона лінія", - підкреслила Томас-Грінфілд.

Постпред США в ООН додала, що Штати готові "конкурувати з Китаєм", але не вважають його противником.

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Нагадаємо, в ніч проти 19 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ КНР Ван Ї. Вони обговорювали зокрема й питання можливого надання Китаєм зброї для Росії.

Також ми повідомляли, що американські офіційні особи стурбовані тим, що останнім часом помічають тривожні тенденції стосовно підтримки Китаєм росіян.

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