Китай перетне "червону лінію" у разі надання зброї для РФ – постпред США в ООН

Сполучені Штати готові "конкурувати з Китаєм", заявила Лінда Томас-Грінфілд.
У неділю, 19 лютого, постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Китай перетне "червону лінію", якщо наважиться надати зброю для РФ.
Про це вона наголосила в інтерв'ю для CNN.
Томас-Грінфілд привітала заяву Китаю про бажання миру. Але водночас вона наголосила, що "думки та зусилля з боку Китаю та інших держав щодо надання смертоносної підтримки росіянам" є неприйнятними
"Це була б червона лінія", - підкреслила Томас-Грінфілд.
Постпред США в ООН додала, що Штати готові "конкурувати з Китаєм", але не вважають його противником.
Нагадаємо, в ніч проти 19 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ КНР Ван Ї. Вони обговорювали зокрема й питання можливого надання Китаєм зброї для Росії.
Також ми повідомляли, що американські офіційні особи стурбовані тим, що останнім часом помічають тривожні тенденції стосовно підтримки Китаєм росіян.
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