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Україна ввела санкції проти ще 333 росіян

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У переліку - громадяни, пов'язані з російським банківським сектором і не тільки.

Президент України Володимир Зеленський підтримав рішення Ради національної безпеки і оборони від неділі, 19 лютого, й підписав указ про введення санкцій проти ще 333-х росіян.

Відповідний документ опублікований на сайті Офісу президента. 

У переліку є громадяни, пов'язані з російським банківським сектором, а також одна юридична особа, пов'язана з ПАТ "Московська біржа ММВБ-РТС".

Санкції передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, позбавлення державних нагород України та анулювання чи зупинення ліцензій та дозволів на діяльність в Україні. 

Раніше ми повідомляли, що голова української дипломатії Дмитро Кулеба зустрівся з міністрами G7. Після цього він анонсував "швидке постачання зброї та нові санкції". 

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Дата публікації
Перегляди
95
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