Україна ввела санкції проти ще 333 росіян

У переліку - громадяни, пов'язані з російським банківським сектором і не тільки.

Президент України Володимир Зеленський підтримав рішення Ради національної безпеки і оборони від неділі, 19 лютого, й підписав указ про введення санкцій проти ще 333-х росіян.

Відповідний документ опублікований на сайті Офісу президента.

У переліку є громадяни, пов'язані з російським банківським сектором, а також одна юридична особа, пов'язана з ПАТ "Московська біржа ММВБ-РТС".

Санкції передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, позбавлення державних нагород України та анулювання чи зупинення ліцензій та дозволів на діяльність в Україні.

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Раніше ми повідомляли, що голова української дипломатії Дмитро Кулеба зустрівся з міністрами G7. Після цього він анонсував "швидке постачання зброї та нові санкції".