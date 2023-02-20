КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря

У ніч проти понеділка, 20 лютого, КНДР запустила кілька балістичних ракет малої дальності біля свого західного узбережжя. Це сталося через два дні після відновлення випробувань із запуском міжконтинентальної балістичної ракети.

Південна Корея зафіксувала два запуски з населеного пункту на західному узбережжі країни, повідомляє агенція Associated Press.

КНДР випустила дві балістичні ракети в бік Японського моря, повідомляє Kyodo News із посиланням на міністерство оборони Японії. Дві ракети впали за межами "виключної економічної зони Японії". Наразі інформації про пошкодження літаків або кораблів немає, зазначили в японському відомстві.

Нещодавно США і Південна Корея провели навчання в відповідь на пуск міжконтинентальної балістичної ракети. А найближчими днями в Вашингтоні вони планують провести навчання, спрямовані на покращення роботи ядерних активів Америки.

Нагадаємо, Північна Корея пригрозила "безпрецедентними і рішучими відповідями", якщо США та Південна Корея продовжать військові навчання.

Також ми повідомляли, що КНДР має намір продовжувати активно нарощувати та розвивати свій ядерний арсенал. Лідер країни Кім Чен Ин закликав до розробки нових міжконтинентальних балістичних ракет і більшого ядерного арсеналу для протидії загрозам з боку США.

Залякування КНДР: у відповідь на навчання США Північна Корея запустила балістичну ракету