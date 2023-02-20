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Повітряна тривога оголошена в деяких регіонах України

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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997
Час на прочитання
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Повітряна тривога оголошена в деяких регіонах України

Масштабна повітряна тривога оголошена в Україні. / Фото: ТСН.ua

У шести українських областях лунають сирени.

В деяких областях України оголошена повітряна тривога в ніч проти 20 лютого – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Повітряна тривога оголошена в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Вже довгий час повітряна тривога триває на Луганщині та в Криму.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту. У неділю він провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача у розширеному форматі.

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