КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

В ночь на понедельник, 20 февраля, КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности у своего западного побережья. Это произошло спустя два дня после возобновления испытаний с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

Южная Корея зафиксировала два запуска из населенного пункта на западном побережье страны, сообщает агентство Associated Press.

КНДР выпустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, сообщает Kyodo News со ссылкой на Министерство обороны Японии. Две ракеты упали за пределами "исключительной экономической зоны Японии". Пока информации о повреждениях самолетов или кораблей нет, отметили в японском ведомстве.

Недавно США и Южная Корея провели учения в ответ на пуск межконтинентальной баллистической ракеты. А в ближайшие дни в Вашингтоне запланированы учения, направленные на улучшение работы ядерных активов Америки.

Напомним, Северная Корея пригрозила "беспрецедентными и решительными ответами", если США и Южная Корея продолжат военные учения.

Также мы сообщали, что КНДР намерена продолжать активно наращивать и развивать свой ядерный арсенал. Лидер страны Ким Чен Ын призвал к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и большего ядерного арсенала для противодействия угрозам со стороны США.

Запугивание КНДР: в ответ на учения США Северная Корея запустила баллистическую ракету