"КНДР стоит на одном поле боя с РФ": сестра диктатора Ким Чен Ына открыто поддержала Москву

Сестра Ким Чен Инна также раскритиковала решение стран Запада поставить Украине танки для защиты от РФ.

Сестра Ким Чен Ына Ким Йо Чон заявила, что Северная Корея "всегда будет стоять на одном поле боя" с российской армией.

Заявление сестры Ким Чен Ына Ким Йо Чжон процитировало государственное информагентство КНДР TSAK.

"Мы всегда будем стоять на одном поле боя с российской армией и народом, борющимся за достоинство и честь страны, ее суверенитет и безопасность", – заявила Ким Йо Чжон.

Она также пригрозила, что любая военная техника, поставляемая Западом Украине, мол, "сгорит и станет кучей железа против несокрушимого боевого духа и силы героической российской армии". А решение США послать Украине танки Abrams сестра Ким Чен Ына назвала "мерзким шагом".

Ранее стало известно, что ЧВК "Вагнер" получил партию оружия из Северной Кореи для российских войск в войне против Украины.

В Северной Корее отрицали помощь России и обвинили США в "поставке смертоносного оружия" Украине.

Напомним, глава Северной Кореи Ким Чен Ын выразил полную поддержку России в осуществлении якобы "справедливого дела по защите достоинства и безопасности", а фактически поддержал захватническую войну Путина против Украины.

Тем временем The Wall Street Journal пишет, что вторжение РФ в Украину создало возможности для Северной Кореи укрепить связи с Москвой.

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