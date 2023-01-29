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В Курской области заявляют о "прилетах": села остались без света

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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1298
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В Курской области заявляют о "прилетах": села остались без света

Фото: Associated Press

Пострадавших нет.

Власти российской Курской области заявили о "хлопках" 29 января. Отмечается, что якобы произошел обстрел поселка.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, "под минометный обстрел" попал поселок Краснооктябрьское Глушковского района. Мол, якобы именно из-за "атаки" некоторые села в регионе остались без света.

"Зафиксировано 12 "прилетов". Пострадавших нет. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались поселок Краснооктябрьское и соседнее село Волфин. Аварийные бригады на месте в ближайшее время энергоснабжение будет восстановлено", — написал он в своем Телеграмм.

По традиции обвинил Старовойт в обстрелах украинские Вооруженные силы.

Напомним, на днях в Курской и Белгородской областях России раздались взрывы. Поэтому часть населенных пунктов осталась без электричества. Местные власти традиционно обвинили в "обстрелах" Украину.

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Дата публикации
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