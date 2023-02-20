Украина ввела санкции против еще 333 россиян

В списке – граждане, связанные с российским банковским сектором и не только.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны в воскресенья, 19 февраля, и подписал указ о введении санкций против еще 333 россиян.

Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.

В перечне есть граждане, связанные с российским банковским сектором, а также одно юридическое лицо, связанное с ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС".

Санкции предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, лишение государственных наград Украины, а также аннулирование или остановку лицензий и разрешений на деятельность в Украине.

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Ранее мы сообщали, что глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба встретился с министрами G7. После этого он анонсировал "скорые поставки оружия и новые санкции".