Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украина ввела санкции против еще 333 россиян

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
204
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber

В списке – граждане, связанные с российским банковским сектором и не только.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны в воскресенья, 19 февраля, и подписал указ о введении санкций против еще 333 россиян.

Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.

В перечне есть граждане, связанные с российским банковским сектором, а также одно юридическое лицо, связанное с ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС".

Санкции предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, лишение государственных наград Украины, а также аннулирование или остановку лицензий и разрешений на деятельность в Украине.

Ранее мы сообщали, что глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба встретился с министрами G7. После этого он анонсировал "скорые поставки оружия и новые санкции".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
204
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация