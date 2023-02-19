Дмитро Кулеба зустрівся з Ван Ї, міністром закордонних справ Китаю

Вони зійшлися на тому, що всі ініціативи, спрямовані на відновлення миру в Україні, мають базуватися на принципі територіальної цілісності, закріпленому в Статуті ООН.

Очільник української дипломатії Дмитро Кулеба зустрівся з головою МЗС Китаю Ван Ї.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Мав нагоду обмінятися думками з керівником Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван Ї. Ми погодилися, що фундаментальний принцип територіальної цілісності, закріплений у Статуті ООН, є священним для обох наших держав", - розповів Кулеба.

Він наголосив, що всі ініціативи, спрямовані на відновлення миру в Україні, мають базуватися саме на цьому принципі.

Нагадаємо, нещодавно новообраний президент Чехії Петр Павел заявив, що залишається скептичним щодо можливої перемоги України в найближчі місяці чи у 2023 році. Кулеба йому різко відповів.

Також ми повідомляли, що голова МЗС України взяв участь у міністерській зустрічі G7. Він заявив що дипломатія "Великої сімки" домовилися про подальшу підтримку України.

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