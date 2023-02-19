"Продавали" техніку і зникали: у Києві викрили шахраїв, які ошукали сотні людей

Їм загрожує до восьми років за ґратами.

Столичні поліцейські викрили групу шахраїв, які під приводом продажу техніки ошукали близько 300 людей. Вони це робили в режимі онлайн, нібито продаючи мобільну й комп’ютерну техніку.

Про це інформує пресслужба Національної поліції України.

Порушники створювали на інтернет-майданчиках фейкові оголошення про продаж мобільних телефонів, комп’ютерів та ноутбуків. Вони вимагали повну оплату на банківські картки від довірливих покупців і зникали. У деяких випадках потерпілим надсилали зовсім інший товар, пошкоджений або за суттєво меншу вартість.

У Києві викрили шахраїв, які ошукали сотні громадян

"Зловмисники розміщували на онлайн-платформах оголошення щодо збуту мобільних та комп’ютерних пристроїв, але після отримання повної передплати від довірливих покупців вони зникали або ж надсилали інший товар", - йдеться в повідомленні.

Тепер їм загрожує до восьми років за ґратами.

Раніше ми повідомляли про схему вимагання грошей у рідних загиблих чи полонених захисників України. Громадян закликають не перераховувати кошти аферистам, які можуть обіцяти повернути тіло чи обміняти полоненого за певну суму.

Читайте також: