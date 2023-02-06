Ірина Горова стала жертвою шахраїв: "У мене немає слів"

Музична продюсерка Ірина Горова поділилася сумною новиною. Знаменитість стала жертвою шахраїв.

Зокрема, зловмисники створили у Telegram фейкову сторінку Ірини. Від імені продюсерки вони писали її знайомим та збирали гроші нібито на благодійність. Горова, як дізналась, була просто шокована, що в когось вистачає совісті займатися шахрайством, а особливо під час війни.

"У мене немає слів! У будь-які часи шахрайство - це злочин. Але в часи війни - це просто недопустима розкіш навіть для злочинців, бо зараз на кону життя цілої країни, а, можливо, й світу. Обманювати своїх же - самогубство!" – обурилася продюсерка.

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Горова також додала, що про всі благодійні збори вона повідомляє на своїх офіційних сторінках. Натомість знаменитість закликала підписників ретельно перевіряти інформацію.

"Про всі збори, що проводжу, я обов'язково розказую тут - на своїй офіційній сторінці в Instagram. Перевіряйте, будь ласка, якщо бачите якесь особисте звернення від мене в інших соціальних мережах!" – наголосила Ірина.

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