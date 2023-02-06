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Ірина Горова стала жертвою шахраїв: "У мене немає слів"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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479
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Ірина Горова стала жертвою шахраїв: "У мене немає слів"

Ірина Горова / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Продюсерка розповіла, що саме сталося.

Музична продюсерка Ірина Горова поділилася сумною новиною. Знаменитість стала жертвою шахраїв.

Зокрема, зловмисники створили у Telegram фейкову сторінку Ірини. Від імені продюсерки вони писали її знайомим та збирали гроші нібито на благодійність. Горова, як дізналась, була просто шокована, що в когось вистачає совісті займатися шахрайством, а особливо під час війни.

"У мене немає слів! У будь-які часи шахрайство - це злочин. Але в часи війни - це просто недопустима розкіш навіть для злочинців, бо зараз на кону життя цілої країни, а, можливо, й світу. Обманювати своїх же - самогубство!" – обурилася продюсерка.

Для перегляду гортайте праворуч

Горова також додала, що про всі благодійні збори вона повідомляє на своїх офіційних сторінках. Натомість знаменитість закликала підписників ретельно перевіряти інформацію.

"Про всі збори, що проводжу, я обов'язково розказую тут - на своїй офіційній сторінці в Instagram. Перевіряйте, будь ласка, якщо бачите якесь особисте звернення від мене в інших соціальних мережах!" – наголосила Ірина.

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Дата публікації
Перегляди
479
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