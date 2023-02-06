Олександр Волошин довів маму та бабусю до сліз коштовними подарунками

Чоловік співачки Анни Трінчер, блогер Олександр Волошин, розповів, як порадував свою родину.

Днями блогер завітав до рідного Бердичева, щоб привітати маму та бабусю з днем народження. На честь свята Волошин підготував для близьких особливі подарунки, про які вони навіть не здогадувалися. У сторіз в Instagram Олександр показав реакцію рідних.

Так, своїй бабусі блогер придбав новенький телевізор, адже старий пропрацював у неї цілих 25 років. Від такого подарунку бабуся Олександра не змогла втримати сліз.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

А ось своїй мамі Волошин подарував щасливі враження. Блогер оплатив мамі подорож до Таїланду на трьох.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Деяким підписникам Волошина здалося, що мама не дуже зраділа подарунку на кадрах в сторіз. Проте Олександр пояснив, що спочатку вона просто розгубилася та засмутилася, що не зможе поїхати зі своїм чоловіком, який зараз служить у ЗСУ.

"Мама зраділа! Але вона не знає, як їхати за кордон, коли батько воює. Зараз в нього ротація, але він скоро знову поїде. Тому у неї неоднозначні емоції. Я дуже хотів, щоб вона поїхала, бо вона дуже давно не була на морі, а вона його любить", - пояснив Волошин.

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