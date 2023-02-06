Александр Волошин довел маму и бабушку до слез дорогими подарками

Муж певицы Анны Тринчер, блогер Александр Волошин, рассказал, как порадовал свою семью.

На днях блогер посетил родной Бердичев, чтобы поздравить маму и бабушку с днем рождения. В честь праздника Волошин подготовил для близких особые подарки, о которых они даже не догадывались. В сторис в Instagram Александр показал реакцию родных.

Да, своей бабушке блоггер приобрел новенький телевизор, ведь старик проработал у нее целых 25 лет. От такого подарка бабушка Александра не смогла сдержать слез.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

А вот своей маме Волошин подарил счастливые впечатления. Блогер оплатил маме путешествие в Тайланд на троих.

Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Некоторым подписчикам Волошина показалось, что мама не очень обрадовалась подарку на кадрах в сторис. Однако Александр объяснил, что сначала она просто растерялась и расстроилась, что не сможет уехать со своим мужем, который сейчас служит в ВСУ.

"Мама обрадовалась! Но она не знает, как ехать за границу, когда отец воюет. Сейчас у него ротация, но он скоро снова уедет. Поэтому у нее неоднозначные эмоции. Я очень хотел, чтобы она уехала, потому что она очень давно не была на море, а она его любит", — объяснил Волошин.

Читайте также: