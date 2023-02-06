Мороз та невеликий сніг: прогноз погоди в Україні на 7 лютого

У вівторок, 7 лютого, в Україні в деяких регіонах очікується сніг, на більшості території - без опадів. Також на дорогах буде ожеледиця.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

"У регіонах буде хмарно. Часом спостерігатиметься невеликий сніг", – йдеться у повідомленні.

У західних, північних, вдень і у південній частині - невеликий сніг; на решті території без істотних опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині країни та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, на Закарпатті до 15° морозу, вдень 0-5° морозу; в Карпатах вночі 12-17°, вдень 5-10° морозу.

Раніше повідомлялося, що починаючи від 8-10 лютого до більшої частини Європи надійдуть стійкі теплі повітряні маси з Сахари та Атлантики.

Погода на найближчі дні: холод відступить

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