У США показали, як вантажать на корабель бронемашини Bradley для України

Транспортне командування США організувало доправлення понад 60 БМП Bradley в Україну в рамках угоди про військову допомогу США на $2,85 млрд, оголошеної на початку цього року.

Транспортне командування США організувало доправлення до України понад 60 БМП Bradley, які були завантажені на корабель у порту Чарлстона у Північній Кароліні.

Відео завантаження бойових машин оприлюднило посольство США в Україні у Twitter.

"Транспортне командування США організувало доправлення понад 60 БМП Bradley до України у рамках угоди про військову допомогу США на 2,85 млрд доларів, оголошеної на початку цього року. Дивіться, як військові Армії США завантажують корабель у порту Чарлстона, що у Північній Кароліні", - зазначили у диппредставництві.

Транспортне командування США організувало доправлення понад 60 БМП Bradley до України в рамках угоди про військову допомогу США на 2,85 млрд. дол, оголошеної на початку цього року. Дивіться, як військові Армії США завантажують корабель у порту Чарлстона, що у Північній Кароліні. https://t.co/todMJQHjLc — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 6, 2023

Нагадаємо, 6 січня Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли БМП Bradley, протитанкові ракети, боєприпаси, бронетранспортери, самохідні гаубиці й не тільки.

20 січня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, вартість якого становить $2,5 млрд.

Україна скоро отримає БМП "Bradley" - речник Пентагону Патрік Райдер

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