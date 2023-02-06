Росія не висадить десант в Одесі: військовий експерт назвав головні причини

Коваленко також торкнувся питання складної енергетичної ситуації на Одещині та розповів, як це може використати ворог.

Росіяни не пропустять можливість по завданню чергових ракетних ударів по території України. Це може відбутися з 10 лютого. Тож, ситуація, зокрема в Одеській області та Одесі може погіршитися. Водночас десантуватися на Одещині окупанти не зможуть.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Я впевнений, що росіяни використають можливість по завданню ракетних ударів по території України знову. Десь з 10 лютого. Тому я не виключаю, що ситуація може погіршитися, зокрема в Одеській області та Одесі", - зазначив він.

Коваленко також згадав складну енергетичну ситуацію на півді.

"Коли немає енергетики в Одеські області, то окрім світла, немає ще й інтернету, зв'язку, телефонного зв'язку. Люди не отримують достатньої інформації. Цим можна користуватися для розповсюдження фейків, дестабілізації населення", - зауважив експерт.

Щодо ризику десантування окупантів в Одеській області Коваленко виключив таку ситуацію, надавши обґрунтування своїм словам.

"Чи є можливість у російських окупантів десантуватися в Одеській області? Ні. Взагалі. Для успішного десантування в Одессі та області їм необхідно три фактори", - додав Коваленко.

За його словами, одна з перших причин, чому росіяни не висадяться в Одесі та області є недостатній потенціал їхнього флоту, тобто кількість великих та середніх десантних кораблів.

"На сьогодні повністю знищений в них один великий десантний корабель. Серйозні пошкодження мають ще два великих десантних кораблі, що не дозволяє їм повноцінно виконувати свої десантні функції, а інша кількість не дозволяє їм висаджувати десант на узберіжжя", - зазначив експерт.

Інший фактор, що не дозволить окупантам десантуватися, за словами оглядача, полягає у присутності протикорабельного комплексу "Нептун" та берегового ракетного комплексу "Гарпун", які надають безпекову 200-кілометрову зону не лише в економічному ареалі, а й далі.

"Ще один фактор - це авіаційна підтримка десанту. Російська авіація не заходить в повітряний простір України взагалі, тому що працює наша ППО. А черговий фактор - це здійснення артилеристської підтримки сухопутно або з морських рубежів", - завершив Коваленко.

Нагадаємо, що в Одесі зберігається критична ситуація з електрикою. У місті навіть тимчасово не працюють заклади освіти через відсутність світла. У зв'язку з критичною ситуацією з електропостачанням там оголошено канікули 6 та 7 лютого.

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