Що таке "Гвардія наступу": список бригад та як подати заявку

Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування штурмових бригад "Гвардія наступу". Їхньою частиною можуть стати тільки добровольці. Основа нових бригад - офіцери та солдати, які мають чималий бойовий досвід.

Про це повідомили в МВС.

Доєднатися до "Гвардії наступу" можна, подавши анкету на сайті storm.mvs.gov.ua або ж подати анкету через визначені Центри надання адміністративних послуг.

Добровольці можуть самостійно обрати бригаду, до лав якої хочуть долучитися. Серед них "Азов", "Спартан", "Рубіж", "Червона Калина", "Сталевий кордон", "Кара-Даг", "Лють" та "Буревій".

Буревій

Від 24 лютого 2022 року особовий склад військової частини виконує завдання в складі угрупування сил оборони Києва, охороняючи важливі державні об’єкти та інфраструктуру. Її бійців залучали до оборонних дій у містах Сєвєродонецьк і Лисичанськ Луганщини. Натепер вона виконує завдання в місті Бахмут Донецької області. Гасло бригади: "І ця буря йде на ворогів, вступай і наступай!".

Червона Калина

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ зайняли визначені позиції з оборони столиці України й не допустили спроби прориву противника до Києва, розбили колону російських військ біля селища Бузова.

З червня 2022-го підрозділи полку у складі зведеної батальйонної групи в ОТУ "Північ" оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" брали участь у бойових діях у Сєверодонецьку, Лисичанську та Білогорівці на Луганщині, Спірному та Верхньокам'янському Донецької області Бригадне гасло: "Ворог тліє, де калина червоніє!"

Кара-Даг

Обороняли Мелітополь, Молочанськ, Токмак, Кам’янське, Малу Токмачку і змогли зупинити наступ переважаючих сил ворога на напрямках Василівка – Запоріжжя та Токмак – Оріхів.

Завдяки застосуванню сучасних методів ведення бою особовим складом бригади, підтверджено знищення шести ворожих повітряних суден (чотири літаки СУ-25, два гелікоптера К-52), двох БПЛА і ракети, а також бронетехніки й живої сили противника.

Рубіж

24 лютого 2022 року ротна тактична група бригади першою прийняла бій з російськими спецпризначенцями в районі аеропорту "Антонов" (Гостомель), що відіграло важливу роль в обороні столиці. Що не дозволило окупантам розгорнути основні сили в безпосередній близькості до Києва. Тоді вдалося знищити п’ять і пошкодити один гелікоптер ворога, та знищити до роти особового складу противника.

Потім ця група відзначилася у боях у районі Ірпеня, Гути Межигірської та Мощуна, завдавши відчутних втрат окупанту. Бійці брали участь у боях за Рубіжне, стійко захищали Сєвєродонецьк. Підрозділ знищив понад 300 одиниць бронетехніки РФ, зокрема САУ "Тюльпан", ліквідовано понад 1 тис загарбників та поранено біля 1,3 тис.

Спартан

Дали гідну відсіч спробам противника прорватися до Харкова, брали участь у звільненні Малої Рогані, Циркунів і Кутузівки у взаємодії з підрозділами ЗСУ. Наразі вони мужньо боронять Харківську й частину Луганської областей, утримують позиції в районі Торецька на Донеччині.

Під час боїв бригадою знищено значну кількість живої сили й військової техніки агресора, зокрема 4 танки на об’їзній дорозі під Харковом - у перший день оборони та літак СУ-25. Також ліквідовано до двох рот росіян, знищено два ворожі танки, 8 БМП, дві установки ЗУ-23-2, 22 одиниці автотехніки і РСЗВ.

Азов

Під час російського вторгнення в Україну підрозділ став осередком оборони Маріуполя і надалі героїчно утримував комбінат "Азовсталь". "Азовці" звільняли Маріуполь у червні 2014-го, брали участь в боях під Іловайськом. Потім вони обороняли Маріуполь, здійснювали наступ на Широкине у лютому 2015 року.

"Азов" відомий і тим, що ефективно виконував завдання в районі проведення АТО, а згодом і в межах операції Об’єднаних сил. Зокрема, силами підрозділу проведено успішну Павлопіль-Широкінську операцію у 2015-му, виконано низку успішних бойових завдань у районі Світлодарської дуги.

Лють

Воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Основні завдання - проведення штурмових дій, знешкодження ДРГ і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій та знищення противника.

Полки спеціального призначення "Сафарі" та "Цунамі", батальйон патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова" - підрозділи поліції, яких об’єднала "Лють". Це – бійці, які виконували бойові завдання на Київщині, Запорізькому, Харківському, Херсонському і Донецькому напрямках. У арсеналі – бронетехніка, артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння.

Сталевий Кордон

15-й мобільний прикордонний загін створений як підрозділ нового зразка. Основу бригади заклали підрозділи Держприкордонслужби, що виконували завдання в районі бойових дій на сході України і мужньо протистояли російським агресорам. У її рядах - воїни, які першими зустріли ворога на кордоні, боронили "Азовсталь", тримали лінію оборони на Лиманському і Бахмутському напрямках, захищали держрубіж.

Для виконання завдань мобільний прикордонний загін на озброєнні має протитанкові й артилерійські розрахунки, групи аеророзвідки і розрахунки ПЗРК. Його завдання – посилити оборону і захист держави, укріпити кордон України. Бригадне гасло: "Перші на кордоні, перші в наступі".

Нагадаємо, Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Росія може піти в наступ на Україну після 15 лютого 2023 року. Українська розвідка назвала три ймовірних напрямки.

Україна готує "Гвардію наступу": добровольці звільнятимуть Крим і Донбас

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