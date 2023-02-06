Россия не высадит десант в Одессе: военный эксперт назвал главные причины

Коваленко также затронул вопрос сложной энергетической ситуации в Одесской области и рассказал, как это может использовать враг.

Россияне не упустят возможность по нанесению очередных ракетных ударов по территории Украины. Это может произойти с 10 февраля. Так что ситуация, в частности в Одесской области и Одессе, может ухудшиться. В то же время, десантироваться на Одесщине оккупанты не смогут.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Я уверен, что россияне используют возможность по нанесению ракетных ударов по территории Украины снова. Где-то с 10 февраля. Поэтому я не исключаю, что ситуация может ухудшиться, в частности, в Одесской области и Одессе", — отметил он.

Коваленко также упомянул сложную энергетическую ситуацию на юге.

"Когда нет энергетики в Одесской области, кроме света, нет еще и интернета, связи, телефонной связи. Люди не получают достаточной информации. Этим можно пользоваться для распространения фейков, дестабилизации населения", — отметил эксперт.

Относительно риска десантирования оккупантов в Одесской области Коваленко исключил такую ситуацию, предоставив обоснование своим словам.

"Есть ли возможность у российских оккупантов десантироваться в Одесской области? Нет. Вообще. Для успешного десантирования в Одессе и области им необходимо три фактора", — добавил Коваленко.

По его словам, одна из первых причин, почему россияне не высадятся в Одессе и области, является недостаточный потенциал их флота, то есть количество больших и средних десантных кораблей.

"На сегодняшний день полностью уничтожен у них один большой десантный корабль. Серьезные повреждения имеют еще два больших десантных корабля, что не позволяет им полноценно выполнять свои десантные функции, а другое количество не позволяет им высаживать десант на побережье", — отметил эксперт.

Другой фактор, который не позволит оккупантам десантироваться, по словам обозревателя, заключается в присутствии противокорабельного комплекса "Нептун" и берегового ракетного комплекса "Гарпун", которые предоставляют 200-километровую зону безопасности не только в экономическом ареале, но и дальше.

"Еще один фактор – это авиационная поддержка десанта. Российская авиация не заходит в воздушное пространство Украины вообще, потому что работает наша ПВО. А очередной фактор – это осуществление артиллеристской поддержки сухопутно или с морских рубежей", – завершил Коваленко.

Напомним, что в Одессе хранится критическая ситуация с электричеством. В городе даже временно не работают учебные заведения из-за отсутствия света. В связи с критической ситуацией с электроснабжением там объявлены каникулы 6 и 7 февраля.

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