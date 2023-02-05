В Одессе в школах объявили каникулы из-за блекаута

В городе до сих пор критическая ситуация с электроснабжением, поэтому учебные заведения временно не будут работать.

В Одессе в связи с критической ситуацией с электроснабжением в учебных заведениях объявлены каникулы 6 и 7 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

"В связи с критической ситуацией с обеспечением города электроэнергией объявлены каникулы в учебных заведениях в понедельник и вторник, 6 и 7 февраля. Во всех очных садиках будут работать дежурные группы", – говорится в сообщении.

Проблемы с электричеством в Одессе: что известно

Напомним, что за прошедшие сутки в Одессе произошли две масштабные аварии на подстанции. Без света остались Приморский, Малиновский и Суворовский районы Одессы, а также села поблизости.

Премьер Денис Шмигаль поручил ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть у Минэнерго. Из-за аварии в город срочно приехали министр энергетики Герман Галущенко и глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По состоянию на сегодняшнее утро, около 280 тыс. человек (до 40% потребителей) Одессы оставались без электроснабжения. В городе действуют экстренные отключения света.

Глава "Укрэнерго" сообщил, что ситуация с электроснабжением в Одессе улучшится не раньше пятницы, 10 февраля.