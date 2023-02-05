В Минобороны анонсировали военную помощь от партнеров: Украина получит самолеты

Союзники могут предоставить как F-16, так и другие самолеты.

Министр обороны Алексей Резников, 5 февраля, анонсировал предоставление Украине самолетов от партнеров.

Об этом он заявил на пресс-конференции в воскресенье.

"Сегодня в плане получения оружия мы получили все, остались только самолеты. Могу добавить вам оптимизма – самолеты тоже будут, вопросы просто – какие", — сказал Резников.

По его словам, потребность Украины в самолетах так же сильна, как и в противовоздушной обороне. Известно, что союзники могут предоставить как F-16, так и другие самолеты.

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Министр обороны отметил и то, что Украина станет вторым в мире государством по количеству самоходных артиллерийских установок CAESAR после страны-производителя.

"Например, по системам CAESAR мы с вами будем вторыми в мире после Франции, страны производителя. Сейчас еще приедут 12 CAESAR, которые после моего визита объявил министр обороны Франции. Плюс решение королевства Дания передать нам CAESAR, их они заказывали для себя у французского производителя ", – сказал министр.

Он добавил, что с понедельника, 6 февраля, начнется обучение украинских экипажей на танках Leopard за границей.

"Мы четко понимаем, сколько, когда, какая страна нам даст. Мы четко понимаем, что с завтрашнего дня с понедельника уже начинается обучение танковых экипажей за пределами Украины на Leopard", — сказал он.

Оружие для Украины

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о существовании консенсуса по поводу неиспользования Украиной западного оружия на территории Российской Федерации.

Все военные объекты России являются законными целями для ударов со стороны Украины, заявил нардеп и член комитета парламента по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

В то же время Вашингтон не видит границ в стремлении нанести России стратегическое поражение. Передача мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта США.

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