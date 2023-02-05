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Тина Кароль очаровала улыбающимся видом на солнечном селфи

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1024
Время на прочтение
1 мин
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Тина Кароль очаровала улыбающимся видом на солнечном селфи

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка поделилась новой фотографией.

Украинская певица Тина Кароль порадовала своих поклонников свежим контентом.

Знаменитость поделилась в сторис в Instagram новой фотографией. Кароль сделала селфи в белой стеганной куртке и с распущенными волосами. С легким макияжем звезда улыбалась в камеру. Теплоты кадру добавило яркое солнышко за окном.

Новое фото Тина оставила без подписи.

Тина Король / © instagram.com/tina_karol
Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Поклонникам Тины фотография показалась очень нежной. В Сети фаны певицы написали, что на селфи она выглядит великолепно.

  • Просто наше солнышко!
  • Красотка!
  • Как хорошо!

Напомним, недавно Тина Кароль отпраздновала свой 38-й день рождения. В этот день исполнительница выпустила патриотическую коллекцию в поддержку украинских защитниц.

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Дата публикации
Просмотры
1024
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