Тина Кароль очаровала улыбающимся видом на солнечном селфи

Артистка поделилась новой фотографией.
Украинская певица Тина Кароль порадовала своих поклонников свежим контентом.
Знаменитость поделилась в сторис в Instagram новой фотографией. Кароль сделала селфи в белой стеганной куртке и с распущенными волосами. С легким макияжем звезда улыбалась в камеру. Теплоты кадру добавило яркое солнышко за окном.
Новое фото Тина оставила без подписи.
Поклонникам Тины фотография показалась очень нежной. В Сети фаны певицы написали, что на селфи она выглядит великолепно.
- Просто наше солнышко!
- Красотка!
- Как хорошо!
Напомним, недавно Тина Кароль отпраздновала свой 38-й день рождения. В этот день исполнительница выпустила патриотическую коллекцию в поддержку украинских защитниц.
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