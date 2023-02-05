Тина Кароль очаровала улыбающимся видом на солнечном селфи

Украинская певица Тина Кароль порадовала своих поклонников свежим контентом.

Знаменитость поделилась в сторис в Instagram новой фотографией. Кароль сделала селфи в белой стеганной куртке и с распущенными волосами. С легким макияжем звезда улыбалась в камеру. Теплоты кадру добавило яркое солнышко за окном.

Новое фото Тина оставила без подписи.

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Поклонникам Тины фотография показалась очень нежной. В Сети фаны певицы написали, что на селфи она выглядит великолепно.

Просто наше солнышко!

Красотка!

Как хорошо!

Напомним, недавно Тина Кароль отпраздновала свой 38-й день рождения. В этот день исполнительница выпустила патриотическую коллекцию в поддержку украинских защитниц.

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