Тіна Кароль зачарувала усміхненим виглядом на сонячному селфі

Артистка поділилася новою світлиною.
Українська співачка Тіна Кароль порадувала своїх шанувальників свіжим контентом.
Знаменитість поділилася у сторіз в Instagram новою світлиною. Кароль зробила селфі у білій стьобаній куртці та з розпущеним волосся. З легким макіяжем зірка усміхалася у камеру. Теплоти кадру додала яскраве сонечко за вікном.
Нове фото Тіна залишила без підпису.
Шанувальникам Тіни світлина здалася дуже ніжною. У Мережі фани співачки написали, що на селфі вона має чудовий вигляд.
- Просто наше сонечко!
- Красуня!
- Яка гарна!
Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль відсвяткувала свій 38-й день народження. У цей день виконавиця випустила патріотичну колекцію на підтримку українських захисниць.
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