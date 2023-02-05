Тіна Кароль зачарувала усміхненим виглядом на сонячному селфі

Українська співачка Тіна Кароль порадувала своїх шанувальників свіжим контентом.

Знаменитість поділилася у сторіз в Instagram новою світлиною. Кароль зробила селфі у білій стьобаній куртці та з розпущеним волосся. З легким макіяжем зірка усміхалася у камеру. Теплоти кадру додала яскраве сонечко за вікном.

Нове фото Тіна залишила без підпису.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Шанувальникам Тіни світлина здалася дуже ніжною. У Мережі фани співачки написали, що на селфі вона має чудовий вигляд.

Просто наше сонечко!

Красуня!

Яка гарна!

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль відсвяткувала свій 38-й день народження. У цей день виконавиця випустила патріотичну колекцію на підтримку українських захисниць.

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