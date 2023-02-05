Дмитрий Гордон пожаловался на финансовые проблемы: "Пришлось продать одно авто"

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон рассказал о финансовых трудностях в его семье.

До начала полномасштабной войны знаменитость зарабатывал благодаря недвижимости, куда и вкладывал все свои средства. При себе у журналиста были не слишком большие суммы.

С началом войны его бизнес значительно пошатнулся. Недвижимость перестали арендовать, а средства, которые таки удается заработать, Гордон тратит на покрытие коммунальных платежей.

Дмитрий Гордон / Фото: instagram.com/dmytrogordon

"Война началась. У меня в кармане 20 тысяч долларов. Недвижимость не работает, не сдается практически вся. А что, сдается, идет на оплату коммунальных платежей огромных. И все, мы приплыли", — рассказал журналист во время прямого эфира с женой, журналисткой Алесей Бацман.

Дмитрий также рассказал, чтобы покрыть свои финансовые расходы, ему пришлось продать одно элитное авто, а сейчас он продает другое.

"Поэтому пришлось продать одно авто, мой "майбах" знаменит. Сейчас другое авто, мой "мерседес" я продаю также. Потому что да, не хватает", — добавил Дмитрий.

Гордон также отметил, что значительную часть средств он отдает на благотворительность, в том числе – на нужды украинских защитников. Правда, Дмитрий предпочитает об этом не афишировать.

Напомним, что летом прошлого года Дмитрий Гордон рассказывал, что его финансовое состояние заметно пошатнулось. Единственное, что приносит журналистку заработок, так это YouTube.

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