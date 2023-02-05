В Одесі у школах оголосили канікули через блекаут

У місті досі критична ситуація з електропостачанням, тому заклади освіти тимчасово не працюватимуть.

В Одесі у зв'язку з критичною ситуацією з електропостачанням у закладах освіти оголошено канікули 6 та 7 лютого.

Про це повідомили у пресслужбі міськради.

"У зв’язку з критичною ситуацією із забезпеченням міста електроенергією оголошено канікули у закладах освіти у понеділок і вівторок, 6 та 7 лютого. У всіх очних садочках працюватимуть чергові групи", – йдеться в повідомленні.

Проблеми з електрикою в Одесі: що відомо

Нагадаємо, що минулої доби в Одесі сталися дві масштабні аварії на підстанції. Без світла залишилися Приморський, Малиновський і Суворовський райони Одеси, а також села поблизу.

Прем’єр Денис Шмигаль доручив завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в Міненерго. Через аварію до міста терміново приїхали міністр енергетики Герман Галущенко та голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Станом на сьогоднішній ранок, юлизько 280 тис. людей (до 40% споживачів) Одеси залишалися без електропостачання. У місті діють екстрені відключення світла.

Голова "Укренерго" повідомив, що ситуація з електропостачанням в Одесі покращиться не раніше п'ятниці, 10 лютого.