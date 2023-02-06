Ирина Горовая стала жертвой мошенников: "У меня нет слов"

Музыкальный продюсер Ирина Горовая поделилась печальной новостью. Знаменитость стала жертвой мошенников.

В частности, злоумышленники создали в Telegram фейковую страницу Ирины. От имени продюсера они писали ее знакомым и собирали деньги якобы на благотворительность. Горовая, как узнала, была просто шокирована, что у кого-то хватает совести заниматься мошенничеством, особенно во время войны.

"У меня нет слов! В любое время мошенничество — это преступление. Но во время войны — это просто недопустимая роскошь даже для преступников, потому что сейчас на кону жизнь целой страны, а, возможно, и мира. Обманывать своих же — самоубийство! " – возмутилась продюсер.

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Горова также добавила, что обо всех благотворительных сборах она сообщает на своих официальных страницах. В то же время знаменитость призвала подписчиков тщательно проверять информацию.

"Обо всех проводимых сборах я обязательно рассказываю здесь — на своей официальной странице в Instagram. Проверяйте, пожалуйста, если видите какое-то личное обращение от меня в других социальных сетях!" – подчеркнула Ирина.

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