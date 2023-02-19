Ізраїльська ракета влучила по будівлі в центрі Дамаску — Reuters

Ізраїль завдав ракетного удару по центру Дамаску, столиці Сирії. Вибух прогримів у будівлі під охороною, неподалік від іранських військових об'єктів. Загинули п'ятеро осіб, а ще 15 отримали поранення. Пошкоджені кілька житлових будинків.

Про це інформує Reuters із посиланням на очевидців і офіційних осіб.

"Рідкісний цілеспрямований удар пошкодив кілька будівель у густонаселеному районі поблизу площі Омейяд у центрі столиці, де багатоповерхові будинки під охороною розташовані в житлових районах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, влітку минулого року армія оборони Ізраїлю завдала ракетного удару та зруйнувала іранське підприємство у передмісті Дамаску, яке займаться збиранням БПЛА.

Окрім цього, ТСН.uа інформував, що в ніч проти 29 січня на об'єктах військової інфраструктури в Ірані сталася серія потужних вибухів. Безпілотники-камікадзе атакували декілька військових об'єктів. За неофіційними даними, вибухи лунали й на заводі з виробництва безпілотників Shahed.

Жодна країна чи терористична організація не взяла на себе відповідальність за це. Проте іранська сторона звинуватила в Ізраїль у атаці на військовий об'єкт.

Ізраїль підтримає формулу миру Зеленського: голова ізраїльського МЗС відвідав Київ

Читайте також: