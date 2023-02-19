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Ізраїльська ракета влучила по будівлі в центрі Дамаску — Reuters

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Ізраїльська ракета влучила по будівлі в центрі Дамаску — Reuters

Ізраїльська ракета влучила в будинок у центрі Дамаску / Фото: із соцмереж

Є загиблі й постраждалі.

Ізраїль завдав ракетного удару по центру Дамаску, столиці Сирії. Вибух прогримів у будівлі під охороною, неподалік від іранських військових об'єктів. Загинули п'ятеро осіб, а ще 15 отримали поранення. Пошкоджені кілька житлових будинків. 

Про це інформує Reuters із посиланням на очевидців і офіційних осіб. 

"Рідкісний цілеспрямований удар пошкодив кілька будівель у густонаселеному районі поблизу площі Омейяд у центрі столиці, де багатоповерхові будинки під охороною розташовані в житлових районах", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, влітку минулого року армія оборони Ізраїлю завдала ракетного удару та зруйнувала іранське підприємство у передмісті Дамаску, яке займаться збиранням БПЛА.

Окрім цього, ТСН.uа інформував, що в ніч проти 29 січня на об'єктах військової інфраструктури в Ірані сталася серія потужних вибухів. Безпілотники-камікадзе атакували декілька військових об'єктів. За неофіційними даними, вибухи лунали й на заводі з виробництва безпілотників Shahed.

Жодна країна чи терористична організація не взяла на себе відповідальність за це. Проте іранська сторона звинуватила в Ізраїль у атаці на військовий об'єкт. 

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Дата публікації
Перегляди
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