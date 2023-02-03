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Іран звинуватив Ізраїль у атаці військового об'єкта

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Іран звинуватив Ізраїль у атаці військового об'єкта

Фото: Гурбакші Сінгх Чахала/Twitter

Поки що жодна країна чи терористична організація не взяла на себе відповідальність за вибухи на військових об'єктах в Ірані.  

Іран звинуватив Ізраїль у атаці безпілотника на військовий об'єкт у місті Ісфахан. Посол Ірана при ООН заявив про висновки, які вказують на те, шо Ізраїль "несе відповідальність за цю спробу агресії".

Про це повідомляє ВВС. 

За словами посла, Іран залишає за собою право "рішуче відповісти на будь-які погрози або протиправні дії" з боку Ізраїлю. Натомість, Ізраїль поки що не давав жодних офіційних заяв із цього приводу. 

У ніч проти 29 січня на об'єктах військової інфраструктури в Ірані сталася серія потужних вибухів. Безпілотники-камікадзе атакували декілька важливих військових об'єктах. За неофіційними даними, вибухи лунали й на заводі з виробництва безпілотників Shahed.

Аналітики й оглядачі впливових ЗМІ припускають, що за вибухами стоїть Ізраїль, який прагне завадити мілітаризації Ірана і реалізації іранської ядерної програми.

Ізраїльські офіційні особи цю інформацію не коментують. Тож, поки що жодна країна чи терористична організація не взяла на себе відповідальність за вибухи. 

Водночас рем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу запевнив, що його країна разом зі США зробить усе, щоб Іран не зміг отримати ядерну зброю та засобів її доставлення.

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Дата публікації
Перегляди
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