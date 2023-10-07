ЗСУ "мінусували" ще 610 окупантів та установку ППО РФ – дані Генштабу

Окрім живої сили, також було знищено військову техніку російських загарбників.
Загальні бойові втрати армії Росії у війні проти Україні сягають близько 281 700 солдатів станом на ранок 7 жовтня 2023 року. За добу було знищено 610 окупантів.
Про це Генштаб ЗСУ поінформував у ранковому зведенні.
Втрати Росії у війні проти України на 7 жовтня:
- танків ‒ 4800 (+23);
- бойових броньованих машин ‒ 9102 (+20);
- артилерійських систем – 6688 (+22);
- РСЗВ – 808 (+2);
- засоби ППО ‒ 541 (+1);
- літаків – 315 (+0);
- гелікоптерів – 316 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5185 (+27);
- крилаті ракети ‒ 1530 (+0);
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9073 (+58);
- спеціальна техніка ‒ 956 (+5).
Нагадаємо, Росія вночі вдарила ракетами по Одещині: наслідки атаки (фото).
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