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ЗСУ "мінусували" ще 610 окупантів та установку ППО РФ – дані Генштабу

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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ЗСУ "мінусували" ще 610 окупантів та установку ППО РФ – дані Генштабу

Російський танк Т-90А / Фото: Український мілітарний портал

Окрім живої сили, також було знищено військову техніку російських загарбників.

Загальні бойові втрати армії Росії у війні проти Україні сягають близько 281 700 солдатів станом на ранок 7 жовтня 2023 року. За добу було знищено 610 окупантів.  

Про це Генштаб ЗСУ поінформував у ранковому зведенні.

Втрати Росії у війні проти України на 7 жовтня:

  • танків ‒ 4800 (+23);
  • бойових броньованих машин ‒ 9102 (+20);
  • артилерійських систем – 6688 (+22);
  • РСЗВ  – 808 (+2);
  • засоби ППО ‒ 541 (+1);
  • літаків – 315 (+0);
  • гелікоптерів – 316 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5185 (+27);
  • крилаті ракети ‒ 1530 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9073 (+58);
  • спеціальна техніка ‒ 956 (+5).

Нагадаємо, Росія вночі вдарила ракетами по Одещині: наслідки атаки (фото).

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Дата публікації
Перегляди
584
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