ЗСУ "мінусували" ще 610 окупантів та установку ППО РФ – дані Генштабу

Окрім живої сили, також було знищено військову техніку російських загарбників.

Загальні бойові втрати армії Росії у війні проти Україні сягають близько 281 700 солдатів станом на ранок 7 жовтня 2023 року. За добу було знищено 610 окупантів.

Про це Генштаб ЗСУ поінформував у ранковому зведенні.

Втрати Росії у війні проти України на 7 жовтня:

танків ‒ 4800 (+23);

бойових броньованих машин ‒ 9102 (+20);

артилерійських систем – 6688 (+22);

РСЗВ – 808 (+2);

засоби ППО ‒ 541 (+1);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 316 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5185 (+27);

крилаті ракети ‒ 1530 (+0);

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 9073 (+58);

спеціальна техніка ‒ 956 (+5).

Нагадаємо, Росія вночі вдарила ракетами по Одещині: наслідки атаки (фото).

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