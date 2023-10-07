ЗСУ прицільно накрили вогневу позицію РФ – потужне відео

Українські військові одного з механізованих батальйонів 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго уразили вогневу позицію ворога у Донецькій області.

Відео у Telegram опублікував СтратКом ЗСУ.

Так, вогневу позицію ворога відмінусували на Лиманському напрямку.

На кадрах видно, як військові виявили позицію ворога, де перебували три окупанти, і прицільно атакували її.

Нагадаємо, ЗСУ мають успіхи на південь від Бахмута та в районі Вербового.

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