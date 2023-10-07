ЗСУ прицільно накрили вогневу позицію РФ – потужне відео

Українські військові знищили вогневу позицію солдатів окупаційної армії РФ.
Українські військові одного з механізованих батальйонів 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго уразили вогневу позицію ворога у Донецькій області.
Відео у Telegram опублікував СтратКом ЗСУ.
Так, вогневу позицію ворога відмінусували на Лиманському напрямку.
На кадрах видно, як військові виявили позицію ворога, де перебували три окупанти, і прицільно атакували її.
Нагадаємо, ЗСУ мають успіхи на південь від Бахмута та в районі Вербового.
Читайте також:
- Білорусь почала перевірку бойової готовності – Наєв відповів, чи є загроза для України
- "Ми закріпилися": у Силах оборони розповіли про успіхи у Запорізькій області
- Росія вивела у Чорне та Азовське моря ракетоносії – скільки "Калібрів" напоготові