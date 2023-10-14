"На позициях очень горячо": Барабаш рассказал о ситуации возле Авдеевки

Ночь в Авдеевке Донецкой области впервые после обострения прошла без ракетных ударов. Однако на позициях украинских защитников продолжаются ожесточенные бои.

Об этом в телемарафоне заявил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Уже пятые сутки враг не прекращает ни штурмовых действий, ни обстрелов по позициям вокруг города. Пытается город окружить. прошла. Это первая ночь после обострения, что в городе не было ракетных ударов", — рассказал он.

Впрочем, говорит Барабаш, относительное затишье не касается позиций защитников у Авдеевки. Российские оккупанты продолжают с севера и юга обстреливать позиции, продолжаются стрелковые бои. Россияне в своих попытках захватить город используют все имеющееся вооружение – дроны, артиллерию танки, РСЗО, авиацию.

Руководитель МВА также сообщил, что по состоянию на утро 14 октября в Авдеевке остаются 1600 человек. Накануне удалось эвакуировать только одного человека.

Бои за Авдеевку

Аналитики Института изучения войны отчитываются, что атаки россиян у Авдеевки провалились и могут превратиться в "удары о стену". Вместо этого ВСУ продолжают отражать российские атаки вокруг города.

Главред Defense Express считает, что активные боевые действия возле Авдеевки могут занять месяцы. Он подчеркнул, что российские войска смогут вести длительную наступательную операцию на Авдеевском направлении.

Между тем, рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко говорит, что российская армия в своих попытках захватить город рассчитывала на неожиданность. Оккупанты планировали обойти город с флангов, чтобы окружить его.

В свою очередь, в ОП, комментируя ситуацию возле Авдеевки, говорят, что идут очень тяжелые бои. Россия предприняла активные действия в Авдеевском направлении, чтобы отвлечь внимание ВСУ и не дать продвигаться на Южном или Запорожском направлениях.

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