ХАМАС отреагировал на предложение Путина создать независимую Палестину

Владимир Путин заявил о необходимости мирных переговоров между израильтянами и палестинцами.

Террористическая группировка ХАМАС заявила, что "высоко ценит" позицию российского президента-диктатора Владимира Путина, предложившего быть посредником в войне против Израиля.

Об этом пишет Washington Post.

Так, ХАМАС оценил, что Москва осудила блокаду Сектора Газы и предпринимает "неустанные усилия по прекращению израильских атак".

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"Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в нее и ударов по мирным жителям там", — цитируют заявление боевиков пропагандистские СМИ РФ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сделал заявление о "разрешении палестино-израильского конфликта" и выступил за создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

Глава Кремля цинично заявил, что нужны коллективные усилия в пользу скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки.

"Хотел бы отметить: Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами. Мы исходим из безальтернативности разрешения палестино-израильского конфликта путем переговоров. Их целью должна стать реализация ООНовской формулы двух государств, которая предусматривает создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, существующая в мире и безопасности с Израилем", – заявил Путин.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заинтриговал заявлением об ударах Израиля по Сектору Газы.

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