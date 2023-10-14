Армия Израиля ликвидировала топ-боевика ХАМАСа – подробности (видео)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации высокопоставленного члена террористической группы ХАМАС Мурада Абу Мурада во время ночного авиаудара по Сектору Газы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Мурад Абу Мурад был уничтожен в результате удара по штаб-квартире, из которой ХАМАС руководила своей воздушной деятельностью. Боевик руководил военно-воздушными силами террористов.

IDF думает, что в overnight airstrike в Gaza Strip, head из Hamás в аэропорту, Murad Abu Murad, был печеный. Стрижка targeted headquarters from which the terror group managed its aerial activity, в соответствии с IDF. pic.twitter.com/KqYjDCqrTX — Emanuel (Mannie), Fabian (@manniefabian) October 14, 2023

ЦАХАЛ отмечает, что Абу Мурад "участвовал в управлении террористами во время бойни" минувшими выходными, среди которых были нападавшие, проникшие в Израиль с воздуха на дельтапланах.

Также ЦАХАЛ добавил, что ночью были нанесены отдельные "широкомасштабные" удары по десяткам объектов, принадлежащих спецназу ХАМАС, возглавивших проникновение в Израиль 7 октября.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заинтриговал заявлением об ударах Израиля по Сектору Газы.

Читайте также: