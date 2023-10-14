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Армия Израиля ликвидировала топ-боевика ХАМАСа – подробности (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Армия Израиля ликвидировала топ-боевика ХАМАСа – подробности (видео)

Военные ЦАХАЛА / Фото: Associated Press

В секторе Газа погиб руководитель военно-воздушных сил ХАМАСа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации высокопоставленного члена террористической группы ХАМАС Мурада Абу Мурада во время ночного авиаудара по Сектору Газы.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Мурад Абу Мурад был уничтожен в результате удара по штаб-квартире, из которой ХАМАС руководила своей воздушной деятельностью. Боевик руководил военно-воздушными силами террористов.

ЦАХАЛ отмечает, что Абу Мурад "участвовал в управлении террористами во время бойни" минувшими выходными, среди которых были нападавшие, проникшие в Израиль с воздуха на дельтапланах.

Также ЦАХАЛ добавил, что ночью были нанесены отдельные "широкомасштабные" удары по десяткам объектов, принадлежащих спецназу ХАМАС, возглавивших проникновение в Израиль 7 октября.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заинтриговал заявлением об ударах Израиля по Сектору Газы.

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Дата публикации
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