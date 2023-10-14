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Армія Ізраїлю ліквідувала топ-бойовика ХАМАСу – подробиці (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Армія Ізраїлю ліквідувала топ-бойовика ХАМАСу – подробиці (відео)

Військові ЦАХАЛу / Фото: Associated Press

В Секторі Гази загинув керівник військово-повітряних сил ХАМАСу.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію високопоставленого члена терористичної групи ХАМАС Мурада Абу Мурада під час нічного авіаудару по Сектору Гази.   

Про це повідомляє The Times of Israel.

Мурад Абу Мурад був знищений внаслідок удару по штаб-квартирі, з якої ХАМАС керувала своєю повітряною діяльністю. Бойовик керував військово-повітряними силами терористів. 

ЦАХАЛ зазначає, що Абу Мурад "брав значну участь у керуванні терористами під час бійні" минулих вихідних, серед яких були нападники, які проникли до Ізраїлю з повітря на дельтапланах.

Також ЦАХАЛ додав, що вночі було завдано окремих "широкомасштабних" ударів по десятках об’єктів, що належать спецназу ХАМАС, які очолили проникнення до Ізраїлю 7 жовтня.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заінтригував заявою про удари Ізраїля по Секторі Гази.

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Дата публікації
Перегляди
628
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