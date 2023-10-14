Армія Ізраїлю ліквідувала топ-бойовика ХАМАСу – подробиці (відео)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію високопоставленого члена терористичної групи ХАМАС Мурада Абу Мурада під час нічного авіаудару по Сектору Гази.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Мурад Абу Мурад був знищений внаслідок удару по штаб-квартирі, з якої ХАМАС керувала своєю повітряною діяльністю. Бойовик керував військово-повітряними силами терористів.

IDF says that in an overnight airstrike in the Gaza Strip, the head of Hamas's aerial array, Murad Abu Murad, was killed. The strike targeted a headquarters from which the terror group managed its aerial activity, according to the IDF. pic.twitter.com/KqYjDCqrTX — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 14, 2023

ЦАХАЛ зазначає, що Абу Мурад "брав значну участь у керуванні терористами під час бійні" минулих вихідних, серед яких були нападники, які проникли до Ізраїлю з повітря на дельтапланах.

Також ЦАХАЛ додав, що вночі було завдано окремих "широкомасштабних" ударів по десятках об’єктів, що належать спецназу ХАМАС, які очолили проникнення до Ізраїлю 7 жовтня.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заінтригував заявою про удари Ізраїля по Секторі Гази.

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