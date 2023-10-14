У Стамбулі за загадкових обставин помер топ-дипломат Путіна – The Sun

В одному з готелів Стамбула виявили мертвим високопоставленого дипломата Росії Миколу Кобринця. Відомо, що 61-річний голова департаменту загальноєвропейської співпраці МЗС РФ прибув до Туреччини для участі в саміті послів різних країн, але не з'явився на призначену ранкову зустріч 12 жовтня, про це заявили його колеги.

Про це пише The Sun.

Як заявили ЗМІ РФ, Кобринець нібито помер внаслідок серцевого нападу, але турецька поліція розпочала розслідування підозрілої смерті дипломата.

Миколу Кобринця знайшли в ліжку у номері готелю без ознак життя.

Зовні на тілі Кобринця не видно слідів насильства, і не виключено, що він помер внаслідок серцевого нападу, як уже оголосили в некролозі, опублікованому МЗС РФ.

Проте турецькі правоохоронці перевіряють й інші версії смерті російського дипломата.

"За початковими даними, він помер від серцевого нападу, але розслідування триває. В даний час поліцейські проводять розслідування, а його тіло доставлено до моргу. Повинен бути проведений розтин, тоді як поліція також перевіряє його номер у готелі на наявність відбитків пальців та вивчає записи з камер відеоспостереження", – пише видання.

The Sun наголошує, що смерть російського дипломата стала черговою ланкою у довгому ланцюзі підозрілих смертей російських чиновників та бізнесменів.

"Експерти з безпеки звинуватили президента Росії Володимира Путіна в тому, що він керує "мафіозною" державою, використовуючи вбивства як інструмент для перемоги над ворогами та утримання союзників у покорі. Лідер групи Вагнера Євген Пригожин у серпні став одним із останніх, хто поповнили кількість гучних смертей... Десятки відомих діячів загинули з того часу, як Путін почав вторгнення в Україну в лютому минулого року – багато хто за загадкових і раптових обставин, включно з "самовбивствами" та падінням з вікон. The Sun Online нарахувала як мінімум 40 підозрілих смертей від січня минулого року", – пише видання.

Микола Кобринець протягом багатьох років працював у системі МЗС РФ на різних посадах у центральному апараті та за кордоном.

Останньою посадою, яку обіймав Кобринець від 2019 року, стала посада голови департаменту загальноєвропейської співпраці МЗС РФ.

Нагадаємо, у Москві гей-повія задушив творця вакцини "Супутник V" Андрія Ботікова.

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