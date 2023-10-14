Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ранкова "бавовна" в Сочі: прогриміли вибухи і зникло світло

Ранкова "бавовна" в Сочі: прогриміли вибухи і зникло світло

У Сочі неспокійно / Фото: pixabay.com

У Міноборони РФ кажуть, що збили безпілотники.

У суботу, 14 жовтня, близько 7 години ранку у районі російського курортного міста Сочі прогриміли вибухи. 

Про це повідомляють Телеграм-канали.

Місцеві жителі чули 5-6 вибухів. У деяких будинках зникло світло. Інформації про постраждалих не надходило.

У Міноборони РФ повідомили, що протиповітряна оборона нібито знищила два безпілотники над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Краснодарського краю.

Нагадаємо, російське Сочі 1 жовтня атакували безпілотники. Місцеві жителі повідомляли про вибух у районі міжнародного аеропорту. Українські дрони влучили у стоянку російських вертольотів.  

У Сочі пролунали вибухи і зникло світло

У Сочі пролунали вибухи і зникло світло

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
769
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація